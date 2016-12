Oficjalna strona Podlaskiego Związku Koszykówki

Dodaj komentarz

W imieniu klubu PKK "Żubry" Białystok prosimy o wsparcie projektu koszykarskiego o numerze M.08, tytuł zadania: Koszykówka dla wszystkich dzieci Białegostoku. Jest to jeden z projektów Budżetu Obywatelskiego. Głosowania można dokonać przez internet lub poprzez złożenie karty do głosowania. Serdecznie zachęcamy do poparcia tego projektu oraz innych projektów osiedlowych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Każdy głos się liczy!Adres strony go głosowanie przez Internet: Głosowanie przez internet Jest również możliwość głosowania "papierowego" poprzez złożenie stosownej karty - do pobrania pod adresem: Głosowanie papierowe - złożenie karty