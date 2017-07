Oficjalna strona Podlaskiego Związku Koszykówki

Serdecznie zapraszam wszystkich miłośników koszykówki na WYSOKIM reprezentacyjnym poziomie na atrakcyjny wyjazd do Kłajpedy (Litwa) w dniu 04.08.2017 r. (piątek) na towarzyski Turniej Koszykówki Mężczyzn przygotowujący do udziału w EUROBASKECIE (VIII 2017) w którym zagrają: Litwa, Polska, Łotwa i Gruzja (Reprezentacje Seniorów A).W piątek odbywają się dwa mecze: Łotwa - Gruzja, Litwa - Polska. Proponuję dwa warianty wyjazdu tzn. wyjazd dnia 04.08.(piątek) na dwa mecze i powrót w nocy z piątku na sobotę (04.08.-05.08.) lub wyjazd j.w. z noclegiem w Pałandze, nad morzem, gdzie w sobotę, 05.08. korzystamy z uroków kurortu litewskiego nad morzem i tego dnia oglądamy c.d. turnieju w Kłajpedzie, czyli kolejne dwa mecze: mecz o III miejsce i Finał Turnieju.Powrót w nocy z sobotę na niedzielę. (05.08.- 06.08.).Koszt wyjazdu zależy od ilości chętnych i wybranego wariantu.Na tą chwilę koszt pierwszego z wariantów to: 270 zł (cena ulega pomniejszeniu przy m.in. 13-15 os.)Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25.07. (wtorek) pod nr tel: 503121581.Serdecznie zapraszam wszystkich fanów basketu i nie tylko :)Pozdrawiam - Rafał Morozewicz