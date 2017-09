Oficjalna strona Podlaskiego Związku Koszykówki

Zapraszamy wszystkich sympatyków koszykówki na Europejskim poziomie na wyjazd do Kowna, na mecz rozgrywek Euroligi w koszykówce mężczyzn sezonu 2017/2018, na wielką „ucztę koszykarską” w najwyższym wydaniu pomiędzy:Wyjazd planowany jest dnia 26.10.2017 r. - CZWARTEK o godz. 11-11:30 z ul. Mazowieckiej 54 w Białymstoku (parking, obok hurtowni kaset i płyt). Powrót przewidziany jest w nocy, 27.10.2017r. (PIĄTEK) ok. godz. 0:30-01:00. Koszt wyjazdu to jedyne 130 zł. (przejazd i bilet na mecz, cena zależna od ilości osób jadących na mecz). Podczas podróży do Kowna przewidziany jest postój na obiad, na koszt własny oraz czas wolny w litewskiej galerii handlowej „Akropolis” w Kownie. Zapisy przyjmuje i wszelkich informacji udziela organizator wyjazdu do dnia 06.10.2017r. – PIĄTEK , pod nr tel. 503-121-581.Zapraszam na Wielką Europejską Koszykówkę!!!