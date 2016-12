W dniu wczorajszym przesłane do Państwa zostały terminarze rozgrywek w cyklach: U-18 M, U-16 M, U-16 K oraz U-14 M. Zgodnie z informacją w e-mailu, a także na facebook'u, w razie dostrzeżonych "kolizji" lub nowozaistniałych zdarzeń proszę o pilny kontakt z Wydziałem Rozgrywek (mail i telefon znane).Trwają prace nad przygotowaniem specjalnej części serwisu związanej z organizacją rozgrywek w programie ESOR. Proszę wdrażać się w obsługę tego programu, gdyż jest to jedyne i oficjalne narzędzie do prowadzenia rozgrywek na Podlasiu. Osoby, które mają wątpliwości zapraszam do biura Związku w godzinach 8:30 - 14:30 (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania).PS: Proszę o zapoznanie się z Regulaminem Rozgrywek!