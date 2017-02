Oficjalna strona Podlaskiego Związku Koszykówki

Szanowni Państwo!Wydział Rozgrywek Podlaskiego Związku Koszykówki przyjmuje zapisy drużyn do rozgrywek o Puchar Prezesa. Rozgrywki takie przewidziano dla cyklu U16M (kadeci - najliczniejsza grupa w rozgrywkach). Jeżeli macie Państwo chęć przystąpienia do rozgrywek w innych cyklach, tj. U18M, U15M, U14M, U16K, U15K, U14K lub U12M, proszę o stosowną informację. Zapisy przyjmowane będą do 15 lutego za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .Wszelkie wątpliwości związane z udziałem w rozgrywkach można wyjaśniać telefonicznie dzwoniąc pod numer